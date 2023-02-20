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Джон Кордоба: После травмы я забил достаточно хорошие голы

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о своей реализации и критике со стороны общественности.
20 февраля 2023 17:13

«Критика медиа и болельщиков? Я не читаю то, что обо мне пишут. Считаю, что после травмы я забил достаточно хорошие голы.

Плохая реализация? Меня не волнует, кто и что говорит. На поле я делаю все возможное, чтобы проявлять лучшие качества», — сказал Кордоба «Чемпионату».

29-летний Джон Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, перейдя из «Герты». В нынешнем сезоне колумбийский нападающий в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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