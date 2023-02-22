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«Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд

Российские игроки не отметились результативными действиями.
22 февраля 2023 08:18
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли домашнюю игру регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» со счетом 1:3 и потерпели пятое поражение подряд.

Российские игроки Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

«Детройт и «Вашингтон» набрали по 62 очкам и занимают 10-е и 11-е место в Восточной конференции соответственно.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернется в расположение команды 22 февраля. Он покидал клуб из-за смерти своего отца, Михаила.

источник: «Советский спорт»
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