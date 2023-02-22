Федерация шахмат России представит заявку на переход в Азию

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение разрешить Федерации шахмат России (ФШР) переход в Азию, сообщается на официальном сайте ФШР.

Решение о приеме в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) будет принято на континентальной ассамблее 28 февраля.

Конституционная комиссия FIDE не нашла нарушений и выпустила свои рекомендации по переходу, которые были приняты советом организации 21 февраля.

Делегацию ФШР на континентальной ассамблее ACF возглавит президент организации Андрей Филатов. Ассамблея пройдет в Абу-Даби с 26 февраля по 3 марта.

В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран.

В марте 2022 года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только под нейтральным флагом.