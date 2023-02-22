Четырехкратный чемпион мира по биатлону Жаклен досрочно завершил сезон

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен объявил о досрочном завершении сезона. Француз сообщил о своем решении в своем аккаунте в социальных сетях.

На прошедшем чемпионате мира в немецком Оберхофе 27-летний Жаклен одержал победу в эстафете, а также завоевал бронзу в смешанной эстафете.

«Я с грустью, но и спокойствием сообщаю вам, что не буду продолжать сезон и не приму участие в трех следующих этапах Кубка мира. Последние несколько лет и месяцев были очень напряженными, и я не имел времени на то, чтобы прислушаться к себе. Отступите, чтобы прыгнуть выше, чтобы будущее стало лучше», - написал Жаклен.

В общем зачете Кубка мира французский биатлонист занимает десятое место.