Валерий Масалитин: Дзюба должен был выходить минут на 30

«Думаю, Дзюба должен был выходить минут на 30. Он бы пригодился свежим, когда команда начала играть в давление. А так он нагрузился, не смог реализовать два момента, которые у него были. Было бы хорошо ему и команде, если бы он вышел во втором тайме.

Я не понял, почему Миранчук не играл с первых минут. Понятно, что Галактионов видит всех каждый день, он знает возможности игроков, но и Пиняев потерялся на поле», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

На 16-й минуте счет в матче открыл полузащитник Данил Пруцев. На 78-й минуте футболист «Локомотива» Станислав Магкеев сравняло счет на табло, но после видеопросмотра было принято решение отменить взятие ворот.

Ответная игра между этими командами состоится 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.