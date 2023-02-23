Юрий Гаврилов: Ответные игры будут напряженные

«Сейчас возобновляется сезон, команды только-только входят в него, возможно поэтому они еще не сильно сыгрались. Результаты какие были? «Ростов» — «Урал» — 1:1, «Локомотив» — «Спартак» — 0:1.

Я думаю, что ответные игры будут напряженные. Игры же на вылет! Вот сами и думайте, как сложатся матчи. Все будут играть осторожно, будут стараться добиться положительного результата», — приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

Напомним, что ответная игра пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие банк Арена» в 20:00 по московскому времени. Первый матч, который состоялся 22 февраля, завершился победой команды под руководством Гильермо Абаскаля со счетом 1:0.