«Унион» победил «Аякс» и вышел в следующий раунд Лиги Европы

Футболисты берлинского «Униона» победили нидерландский «Аякс» в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Встреча в Берлине завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
В составе победителей голы на свой счет записали Робин Кнохе (20-я минута, с пенальти), Йосип Юранович (44) и Данило Дуки (50). У гостей голом отметился Мохаммед Кудус (47).
Первый матч в Нидерландах завершился нулевой ничьей.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
«Унион» (Германия) – «Аякс» (Нидерланды) – 3:1 (2:1)
Голы: Кнохе, 20 (с пенальти). Юранович, 44. Дуки, 50 – Кудус, 47.
источник: «Советский спорт»