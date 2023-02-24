«Вашингтон» сыграет матч с «Анахаймом» в особой экипировке в память о Михаиле Овечкине

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» сыграют матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» в специальной экипировке в память об отце своего капитана Александра Овечкина – Михаиле.

На стикере нанесены слова «Papa Ovi». По данным американских журналистов, клуб планирует использовать данные стикерах на шлемах до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что 37-летний Александр Овечкин сыграет в ночь на 24 февраля первый матч после небольшого отпуска, который он брал, вернувшись в Москву из-за болезни отца. 15 февраля Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни.