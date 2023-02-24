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Валерий Масалитин: ЦСКА играл фантастически

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру красно-синих в первом матче 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».
24 февраля 2023 17:04

«В первом тайме ЦСКА мог и пять мячей забить. Мяч держали хорошо, создавали моменты. Создавалось впечатление, что армейцы играли фантастически. Но второй тайм перевернул все с ног на голову. ЦСКА отдал инициативу, командного отбора не было, индивидуально проигрывали единоборства. Отдали полностью инициативу. «Краснодар» начал приходить в себя, создавать моменты. Мастерство Акинфеева и промахи нападающих позволили с таким счетом закончить. Второй тайм напомнил конец года, когда ЦСКА мучался на поле. Меня насторожила вторая половина игры», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Матч завершился победой «армейцев» со счетом 3:0. На 12-й минуте матча счет открыл игрок московской команды Мойзес. На 30-й минуте нападающий Федор Чалов головой переправил мяч в ворота «Краснодара» и увеличил преимущество ЦСКА. В конце матча форвард ЦСКА Антон Заболотный забил третий мяч своей команды.

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