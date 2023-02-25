ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья

Выборы состоялись на внеочередном собрании организации в Домодедове.
25 февраля 2023 14:30

Гроссмейстер Сергей Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья. Выборы состоялись на внеочередном общем собрании организации.

Он сменит на этом посту Николая Попова, который ранее подал заявление о сложении с себя полномочий по состоянию здоровья.

После голосования Сергей Карякин представил свою программу развития региональной шахматной федерации.

Ранее, в декабре 2022 года, Карякин баллотировался на должность президента Федерации шахмат России, но проиграл действующему главе организации Андрею Филатов, который был переизбран на новый срок.

Это интересно:
Поварницын рассказал, благодаря чему обошел Смольского на финише суперпасьюта
Российский биатлонист опередил своего соперника из Белоруссии в гонке, состоявшейся в Ижевске.
25.02.2023 15:56
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Вторые Зимние игры «Дети Азии» открылись в Кузбассе
Торжественное открытие завершилось зажжением факела игр
25.02.2023 15:53
Хроника
автор: Александр Евграфов
«Легкой серии не будет»: Григоренко предупредил об опасности «Северстали» в плей-офф
ЦСКА готовится к противостоянию с череповчанами со всей серьезностью.
25.02.2023 15:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гонщик «Ниссан» Фенестраз впервые в карьере завоевал поул на этапе «Формулы-Е»
Француз будет стартовать с поула первой в истории гонки серии в Южной Африке.
25.02.2023 15:43
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
«Вашингтон» не будет устраивать перестройку, пока Овечкин не завершит карьеру
Действующее соглашение 37-летнего хоккеиста истекает летом 2026 года.
25.02.2023 15:42
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Василий Уткин предложил называть Малкома Федором, а Клаудиньо - Клавдием
Питерские бразильцы оформили российское гражданство.
25.02.2023 15:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» после первого тайма обыгрывает «Волгу» благодаря голу Бакаева
Матч ФОНБЕТ Кубка России проходит в Ульяновске.
25.02.2023 15:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Винисиус признался, сколько раз планирует выиграть Лигу чемпионов
Бразилец уже является обладателем трофея.
25.02.2023 15:10
Футбол
автор: Александр Шульгин
МФК «КПРФ» стал первым финалистом Кубка России
Для выявления победителя в полуфинале пришлось бить послематчевые пенальти.
25.02.2023 14:48
Футзал
автор: Александр Евграфов
Клопп объяснил причины неудач «Ливерпуля» в текущем сезоне
Наставник пообещал изменить ситуацию летом.
25.02.2023 14:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика