Гроссмейстер Сергей Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья. Выборы состоялись на внеочередном общем собрании организации.

Он сменит на этом посту Николая Попова, который ранее подал заявление о сложении с себя полномочий по состоянию здоровья.

После голосования Сергей Карякин представил свою программу развития региональной шахматной федерации.

Ранее, в декабре 2022 года, Карякин баллотировался на должность президента Федерации шахмат России, но проиграл действующему главе организации Андрею Филатов, который был переизбран на новый срок.