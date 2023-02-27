Голкипер «Сочи» Бердин впервые в карьере стал лучшим вратарем недели в КХЛ

Голкипер «Сочи» Михаил Бердин впервые в карьере признан вратарем недели, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Он помог команде одержать три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 126 бросков (42 в среднем за игру), из которых он отразил 94,44%. Коэффициент надежности составил 2,34. В игре с «Нефтехимиком» Бердин совершил 61 сэйв, став третьим вратарем в истории, сделавшим более 60 спасений в победном матче регулярного чемпионата.

Лучшим защитником признан игрок московского «Динамо» Андрей Миронов, набравший 4 (2+2 очка) в трех матчах. Оба его гола стали победными для команды. Для Миронова - это второе подобное достижение в его карьере.

Лучшим нападающим в четвертый раз в карьере признан Сергей Плотников из ЦСКА, набравший 7 (5+2) очков в четырех матчах недели. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8» (лучший результат недели).

Лучшим новичком в третий раз в карьере признан игрок «Сочи» Матвей Мичков, набравший 7 (2+5) очков в четырех матчах недели. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Шайба в матче с «Нефтехимиком» стала победной для его команды. В матче с «Куньлунь Ред Стар» набрал пять очков и установил клубный рекорд по числу баллов в отдельно взятой игре.