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Олимпийский чемпион Пекина Превц получил травму во время тренировки на чемпионате мира

Лыжник был госпитализирован, но находится в сознании.
Олимпийский чемпион Пекина Превц получил травму во время тренировки на чемпионате мира
01 марта 2023 19:55
автор: Александр Евграфов
автор фото: Zurnal24

Словенская ассоциация лыжного спорта заявила, что олимпийский чемпион Пекина в составе смешанной команды Петер Превц находится в сознании и разговаривает, сообщают словенские СМИ.

Превц получил травму во время тренировки на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице. Во время отрыва от трамплина, он допустил ошибку, упал и врезался в его основание. Спортсмену потребовалась госпитализация. В настоящее время он проходит обследование.

Превц побеждал в общем зачете Кубка мира и стал чемпионом мира в 2016 году. Также в его копилке четыре олимпийские медали, включая золото Пекина.

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