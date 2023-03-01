Олимпийский чемпион Пекина Превц получил травму во время тренировки на чемпионате мира

Словенская ассоциация лыжного спорта заявила, что олимпийский чемпион Пекина в составе смешанной команды Петер Превц находится в сознании и разговаривает, сообщают словенские СМИ.

Превц получил травму во время тренировки на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице. Во время отрыва от трамплина, он допустил ошибку, упал и врезался в его основание. Спортсмену потребовалась госпитализация. В настоящее время он проходит обследование.

Превц побеждал в общем зачете Кубка мира и стал чемпионом мира в 2016 году. Также в его копилке четыре олимпийские медали, включая золото Пекина.