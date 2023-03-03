Финал турнира претенденток и матч за звание чемпионки мира пройдут в Китае

Финал турнира претенденток и матч за звание чемпионки мира по шахматам состоятся в Китае, в городах Шанхай и Чунцин, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Финал турнира претенденток пройдет с 27 марта по 6 апреля в Чунцине, уроженками которого являются Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи. Обе шахматистки сыграют в финале турнира претенденток. Победительница турнира встретится в матче за мировую корону со своей соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь, уроженкой Шанхая. Победительница финала турнира претенденток определится по итогам шести партий.

Матч за шахматную корону будет состоять из 12 партий, по шесть из которых пройдут в Чунцине и Шанхаем. Матч пройдет с 5 по 25 июля.