Наместников сменил второй клуб НХЛ за два дня и продолжит карьеру в «Виннипеге»

Российский нападающий Владислав Наместников продолжит карьеру в «Виннипег Джетс», сменив второй клуб НХЛ за два дня. Об обмене сообщается в социальных сетях Национальной хоккейной лиги.

В четверг «Тампа-Бэй Лайтнинг» сообщила об обмене Наместникова в «Сан-Хосе Шаркс». При этом, «молнии» удерживали половину зарплаты россиянина. Контракт россиянина с кэпхитом 2,5 миллиона долларов был рассчитан на один сезон.

Следом «акулы» обменяли Наместникова в «Джетс», получив взамен выбор в четвертом раунде дрифта НХЛ 2025 года.

В текущем сезоне Наместников провел 57 матчей чемпионата и набрал 15 очков (6 голов и 9 передач).