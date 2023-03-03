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Наместников сменил второй клуб НХЛ за два дня и продолжит карьеру в «Виннипеге»

Взамен «акулы» получат выбор в драфте 2025 года.
03 марта 2023 21:08
автор: Александр Евграфов

Российский нападающий Владислав Наместников продолжит карьеру в «Виннипег Джетс», сменив второй клуб НХЛ за два дня. Об обмене сообщается в социальных сетях Национальной хоккейной лиги.

В четверг «Тампа-Бэй Лайтнинг» сообщила об обмене Наместникова в «Сан-Хосе Шаркс». При этом, «молнии» удерживали половину зарплаты россиянина. Контракт россиянина с кэпхитом 2,5 миллиона долларов был рассчитан на один сезон.

Следом «акулы» обменяли Наместникова в «Джетс», получив взамен выбор в четвертом раунде дрифта НХЛ 2025 года.

В текущем сезоне Наместников провел 57 матчей чемпионата и набрал 15 очков (6 голов и 9 передач).

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