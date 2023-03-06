ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Барбашев признан третьей звездой дня в НХЛ

На счету нападающего «Вегаса» дубль в матче против «Монреаля».
06 марта 2023 12:09
автор: Александр Евграфов

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

На его счету дубль в матче регулярного чемпионата против «Монреаля», который помог «Вегасу» победить со счетом 4:3. Это первые шайбы за новый клуб, в который Барбашев перешел в конце февраля из «Сент-Луиса». В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 12 шайб и 22 передачи.

Первой звездой игрового дня назван финский нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, оформивший хет-трик в игре против «Тампы» (6:0). Второй звездой стал его партнер по команде и соотечественник Йеспери Котканиеми, который забросил шайбу и сделал четыре передачи.

источник: «Советский спорт»
Братья Бе заразились коронавирусом и могут пропустить этап Кубка мира
У обоих биатлонистов отсутствуют симптомы заболевания, но положительный тест на коронавирус.
06.03.2023 12:45
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Страну-хозяйку Олимпиады 2030 года определят в октябре в Мумбаи
Одновременно МОК угрожает Индии санкциями и переносом сессии из страны.
06.03.2023 12:22
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Барбашев признан третьей звездой дня в НХЛ
На счету нападающего «Вегаса» дубль в матче против «Монреаля».
06.03.2023 12:09
автор: Александр Евграфов
«Я стараюсь играть проще»: Барбашев объяснил свою высокую результативность после перехода в «Вегас»
Россиянин набрал пять очков в двух матчах.
06.03.2023 11:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Спартак» сделал бесплатными билеты на матчи FONBET Кубка России
Красно-белые ищут варианты повышения посещаемости после введения fan ID.
06.03.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тренер «Вегаса» оценил дебют Барбашева за команду: Нам нужен был парень, который так играет
Россиянин демонстрирует результативный хоккей в новом клубе.
06.03.2023 11:01
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вратарь «Крыльев Советов» Фролов возразил Писарскому, назвавшему зарплаты футболистов заслуженными
Голкипер хочет лучшей оценки трудов учителей и шахтеров.
06.03.2023 10:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тренер «Тампы» Купер назвал причины серии из пяти поражений подряд
Специалист считает, что его команде не хватает уверенности.
06.03.2023 10:41
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Украинская теннисистка Костюк не стала пожимать руку россиянке Грачевой
Теннисистки разыграли титул в Остине.
06.03.2023 10:27
Теннис
автор: Максим Скороходов
«Мне стыдно говорить о нем»: тренер первой команды Месси оценил шансы на его возвращение
Слухи отправляют футболиста на родину.
06.03.2023 10:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика