Барбашев признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

На его счету дубль в матче регулярного чемпионата против «Монреаля», который помог «Вегасу» победить со счетом 4:3. Это первые шайбы за новый клуб, в который Барбашев перешел в конце февраля из «Сент-Луиса». В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 12 шайб и 22 передачи.

Первой звездой игрового дня назван финский нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, оформивший хет-трик в игре против «Тампы» (6:0). Второй звездой стал его партнер по команде и соотечественник Йеспери Котканиеми, который забросил шайбу и сделал четыре передачи.