ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ситуация с Головиным и Миранчуком изменилась»: Карпин о вызове футболистов из Европы

Главный тренер сборной прокомментировал вызов двух футболистов из-за рубежа.
06 марта 2023 18:43
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что ситуация с логистикой изменилась, что позволило расширить круг привлекаемых игроков в сборную.

По словам главного тренера, нынешний состав сборной составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России, а главное изменение по сравнению с последними тремя сборами — это появление в расширенном списке Алексея Миранчука и Александра Головина, которые не вызывались в сборную с февраля 2022 года.

«Ранее, мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», - цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

Окончательный список сборной, которая сыграет ряд товарищеских встреч, будет опубликован 16 марта.

источник: «Советский спорт»
Умер бронзовый призер первого в истории чемпионата Европы по футболу Йозеф Войта
Бывший полузащитник сборной Чехии скончался на 88 году жизни.
06.03.2023 18:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ситуация с Головиным и Миранчуком изменилась»: Карпин о вызове футболистов из Европы
Главный тренер сборной прокомментировал вызов двух футболистов из-за рубежа.
06.03.2023 18:43
автор: Александр Евграфов
Миранчук и Головин вошли в расширенный состав сборной России перед тренировочными сборами
Всего в списке 41 футболист.
06.03.2023 18:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ростов» подарил всем болельщицам бесплатные билеты на матч с «Пари НН»
При себе нужно иметь паспорт и карту болельщика.
06.03.2023 18:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Бенфики» Рамуш может оказаться в «ПСЖ», а не в «Манчестер Юнайтед»
Чемпионы Франции также заинтересовались португальским нападающим.
06.03.2023 18:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль Толчинского помог «Авангарду» победить «Сибирь» и повести в серии плей-офф КХЛ
Третий матч серии проходил в Новосибирске.
06.03.2023 17:55
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Fan-ID могут сделать обязательным только для международных турниров
Инициатива исходит от КПРФ.
06.03.2023 17:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
21-летний футболист скончался после матча в Кот-д'Ивуаре
Он стал третьим спортсменом умершим на соревнованиях за четыре года.
06.03.2023 17:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Сити» может продать Силву летом этого года
Планы португальца связаны с «Барселоной».
06.03.2023 16:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Динамо» потеряло защитника Маричаля на две недели, Кутицкий будет готовиться к игре с «Краснодаром»
Оба футболиста не доиграли матч против «Крыльев Советов».
06.03.2023 16:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика