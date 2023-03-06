«Ситуация с Головиным и Миранчуком изменилась»: Карпин о вызове футболистов из Европы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что ситуация с логистикой изменилась, что позволило расширить круг привлекаемых игроков в сборную.

По словам главного тренера, нынешний состав сборной составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России, а главное изменение по сравнению с последними тремя сборами — это появление в расширенном списке Алексея Миранчука и Александра Головина, которые не вызывались в сборную с февраля 2022 года.

«Ранее, мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», - цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

Окончательный список сборной, которая сыграет ряд товарищеских встреч, будет опубликован 16 марта.