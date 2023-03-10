Кубок RWC-2023 пройдет в Москве

В пресс-конференции приняли участие все 6 команд, которым предстоит разыграть главный трофей турнира: URF, SUMO, HYPE, RUH, WARRIORS и EVOLVE.

Организаторы и участники турнира обсудили предстоящие соревнования и заверили публику и собравшихся журналистов, что отдадут все силы ради победы.

Небольшая справка, для тех, кто еще не знает, что такое рестбол.

Рестбол — новый вид спорта, но у него уже есть уникальные черты и восходящие звёзды.

В рестбол 3х3 играют на одно кольцо, длительность игры всего 10 минут или до 16 очков, при этом после забитого мяча матч не останавливается. Перед началом проходит короткая схватка за право первым завладеть мячом, а за красивые слэм-данки участники получают дополнительные баллы.

И 18 марта на ВТБ Арене в схватках Кубка RWC-2023 сойдутся сильнейшие команды России.

Отметим, что среди представителей команд множество настоящих звезд единоборств. Уже на следующей неделе зрители смогут увидеть их в новой ипостаси.

Составы команд:

URF (Алиев Рамазан, Ахмедибиров Магомед, Магомедов Махмуд, Магомедов Курбан, Мутаев Шамиль, Дауд Кельбиханов),

SUMO (Абдурахим Ахмедалиев, Карманов Андрей, Шаров Дмитрий, Абдула-Заде Игнатий, Власов Егор),

HYPE (Тимур Никулин, Харун Бозиев, Умар Тесиев, Марат Исаев, Магомед-Эмин Борзаевич),

RUH (Василий Тахтай, Усен Султанов, Арканбек Ерасыл, Бекен Дастан, Ильдар Кудайбергенов),

EVOLVE (Эдуард Вартанян, Алексей Махно, Артур Ахмедов, Ильфат Амиров, Максим Докучаев),

WARRIORS (Ильяс Якубов, Ариф Рапигулиев, Малик Чичаев, Руслан Гасанян, Владимир Алоян).