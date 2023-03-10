Валерий Масалитин: «Зенит» будет чемпионом. У «Газпрома» неограниченый ресурс

«Зенит» уже давно чемпион. И будет чемпионом. Когда есть деньги и возможность купить любого игрока, что за рубежом, что внутри страны, то, о чем говорить вообще?

И когда есть административный ресурс, который позволят запросто выделить российский паспорт двум иностранцам. Ну это нонсенс!

Как бороться с «Газпромом», у которого неограниченый ресурс? Вот, Кассьерра проявил себя в прошлом сезоне — купили. Сергеев проявил себя — купили. Бакаев проявлял себя — купили и посадили на скамейку. И теперь еще раздают паспорта», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Напомним, что после 18 туров в активе команды под руководством Сергея Семака 45 баллов и первая строчка в турнирной таблице чемпионата России.

С отставанием в восемь баллов на второй позиции располагается столичный «Спартак».