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Валерий Кечинов: «ПСЖ» с Мбаппе и без него — две разные команды

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу немецкой «Баварии» над французским «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
10 марта 2023 16:20

«Бавария» была сильнее, в первом матче они владели инициативой и вообще ничего не дали «ПСЖ» сделать. Там не играл Мбаппе, а с ним и без него — это две разные команды. В ответном матче он уже играл, и команда выглядела поинтереснее, первый тайм провела с преимуществом, имела голевые моменты. А во втором тайме «Бавария» вышла и сыграла так, как в Париже», — сказал Кечинов «Газете.Ru».

«ПСЖ» впервые в истории не провел ни одного матча без пропущенных мячей в свои ворота в рамках ЛЧ. Во всех шести матчах на групповом этапе парижане также всегда пропускали голы.

В ответном матче «ПСЖ» и «Баварии» на 61-й минуте счет открыл нападающий Эрик Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

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