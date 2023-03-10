ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валерий Кечинов: Неймар занимается самолюбованием на поле. Это никому не нужно

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о том, могло ли отсутствие бразильского форварда Неймара в составе «Пари Сен-Жермен» повлиять на поражение французской команды от мюнхенской «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
10 марта 2023 16:27

«В последнее время, мне кажется, он занимается каким-то самолюбованием, и для него команда на втором месте. Для него главное — кого-то красиво обыграть в центре поля, прокинуть между ног. Но это никому не нужно, команде это только идет во вред», — сказал Кечинов «Газете.Ru».

«Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в ответном матче со счетом 2:0, забитыми мячами в составе немецкой команды отметились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри. Первая игра закончилась победой мюнхенцев 1:0.

Неймар пропустил игру, он выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

RAMZES666 перешел в HellRaisers
Ждем официального анонса.
10.03.2023 17:15
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Герго Сабо: Не рассматриваем Черчесова на пост главного тренера сборной Венгрии
Пресс-атташе сборной Венгрии Герго Сабо поделился, что российский специалист Станислав Черчесов не является кандидатом на должность главного тренера национальной команды.
10.03.2023 16:57
Футбол
Яков Гершензон: Игрокам из РПЛ Израиль не интересен
Известный израильский агент Яков Гершензон поделился мнением, почему в последние годы российские футболисты не переходили в израильские клубы.
10.03.2023 16:53
Футбол
Быков допускает, что СКА, ЦСКА или «Ак Барс» могут вылететь из Кубка Гагарина после первого раунда
В полуфинал конференции вышел пока один «Локомотив».
10.03.2023 16:52
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Валерий Кечинов: «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о шансах немецкой «Баварии» выиграть Лигу чемпионов после победы мюнхенцев над «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала турнира.
10.03.2023 16:31
Футбол
Джонс признался, что хотел бы, чтобы бой против Гана длился дольше
Джонс признался, что хотел бы, чтобы бой против Гана длился дольше
Американец победил француза в первом раунде.
10.03.2023 16:29
ММА
автор: Максим Скороходов
Валерий Кечинов: Неймар занимается самолюбованием на поле. Это никому не нужно
Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о том, могло ли отсутствие бразильского форварда Неймара в составе «Пари Сен-Жермен» повлиять на поражение французской команды от мюнхенской «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
10.03.2023 16:27
Валерий Кечинов: «ПСЖ» с Мбаппе и без него — две разные команды
Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу немецкой «Баварии» над французским «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
10.03.2023 16:20
Андрей Чесноков: Медведев — это номер один
Известный теннисист Андрей Чесноков прокомментировал форму россиянина Даниила Медведева перед стартом турнира в американском Индиан-Уэллсе.
10.03.2023 16:14
Теннис
«Барселона» не хочет возвращать Месси, несмотря на желание футболиста
Будущее чемпиона мира-2022 неопределенно.
10.03.2023 16:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика