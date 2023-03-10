Валерий Кечинов: Неймар занимается самолюбованием на поле. Это никому не нужно

«В последнее время, мне кажется, он занимается каким-то самолюбованием, и для него команда на втором месте. Для него главное — кого-то красиво обыграть в центре поля, прокинуть между ног. Но это никому не нужно, команде это только идет во вред», — сказал Кечинов «Газете.Ru».

«Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в ответном матче со счетом 2:0, забитыми мячами в составе немецкой команды отметились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри. Первая игра закончилась победой мюнхенцев 1:0.

Неймар пропустил игру, он выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.