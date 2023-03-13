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Андрей Канчельскис: Для галочки можно Дзюбу в сборную России пригласить

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на непопадание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в заявку сборную России на мартовские товарищеские матчи против Ирана и Ирака.
13 марта 2023 16:07

«Ну, вызовут Дзюбу в сборную, и что с этим? Мы не играем квалификационные игры. Целесообразно приглашать молодых футболистов на перспективу, на будущее. Примерно лет пять-семь наша команда не будет выступать на больших турнирах. Ну, можно его для галочки пригласить. А так зачем, он не помощник в дальней перспективе. Без европейских соревнований его нет смысла вызывать.

Ничего странного в невызове Артема нет. Мы нигде не играем. Всех опытных знаем. Пускай вызывают молодежь, а те доказывают свое место в составе. Ветеранов всегда успеем пригласить. Все решает главный тренер, ведь он и отвечает за результат», — сказал Канчельскис Sport24.

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