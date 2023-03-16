Валерий Гладилин: «Зенит» станет чемпионом сезона

«Зенит» однозначно станет чемпионом по итогам нынешнего сезона. То, что случилось поражение в Кубке, не показатель. Отдельно взятый матч может сложиться как угодно. Во всех же играх побеждать нельзя.

Международных соревнований нет, поэтому команда сможет полностью сконцентрироваться на внутреннем чемпионате. Клуб идет с большим отрывом в чемпионате от второго места, так что здесь никаких проблем не будет.

Они на порядок сильнее всех остальных команд в РПЛ, может быть это их и расхолаживает, потому что они с таким большим запасом выигрывают чемпионат, что собраться и приложить максимум усилий игрокам становится труднее», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что игра завершилась в основное время со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались москвичи — 5:4.