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Валерий Гладилин: «Зенит» станет чемпионом сезона

Экс-тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение «Зенита» в матче против «Динамо» в Кубке России.
16 марта 2023 15:43

«Зенит» однозначно станет чемпионом по итогам нынешнего сезона. То, что случилось поражение в Кубке, не показатель. Отдельно взятый матч может сложиться как угодно. Во всех же играх побеждать нельзя.

Международных соревнований нет, поэтому команда сможет полностью сконцентрироваться на внутреннем чемпионате. Клуб идет с большим отрывом в чемпионате от второго места, так что здесь никаких проблем не будет.

Они на порядок сильнее всех остальных команд в РПЛ, может быть это их и расхолаживает, потому что они с таким большим запасом выигрывают чемпионат, что собраться и приложить максимум усилий игрокам становится труднее», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что игра завершилась в основное время со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались москвичи — 5:4.

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