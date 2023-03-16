Талисманом II Игр стран СНГ стала рысь (фото)

Талисманом II Игр стран Содружества независимых государств стала рысь Рыся, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Организационный комитет утвердил логотип, талисман и девиз спортивных соревнований. В логотипе отражен ряд характерных для Белоруссии элементов. В динамичной стилизации логотипа цветок василька выступает символом гостеприимства и дружелюбия, в нем доминируют синий и васильковый цвета. По краям логотипа также можно увидеть красный, черный, зеленый и желтый лепестки – цвета мирового олимпийского движения. Также утвержден девиз Игр – «Сильный характер - яркая игра!»

Талисман Игр – самобытная белорусская рысь по имени Рыся. «В геральдике рысь всегда описывается как проворный и быстрый зверь, обладающий интеллектом и острым умом - все качества, которые идеально подходят для спортивного талисмана. Если присмотреться детальнее, то можно увидеть на теле рыси узоры выполнены в стиле «маляваных дываноў», вдохновленных художницей Аленой Киш», - цитирует слова начальника отдела маркетинга НОК пресс-служба комитета.

II Игры стран СНГ с 4 по 14 августа в Белоруссии, ожидается участие около 3 тыс.спортсменов. На Играх планируется задействовать 900 волонтеров Программа соревнований предусматривает соревнования по 20 видам спорта. I Игры стран СНГ проходили в 2021 году в Казани.