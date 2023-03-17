Валерий Масалитин: Ничья закономерна. У ЦСКА больше шансов пройти дальше

«По сравнению с карьерами и успехами других тренеров РПЛ, Славиша Йоканович, безусловно, один из лучших, а может быть, и лучший тренер в России на данный момент. Серб, несмотря на странное и некачественное судейство в этом матче, смог утереть нос богатому «Зениту» с дорогими игроками и тренером Семаком.

До этого Славиша выиграл титулы с «Партизаном», а также с «Муангтонгом» в Таиланде, он представил «Уотфорд» и «Фулхэм» в Премьер-лиге Англии, где он также был менеджером, он прошел квалификацию в Лигу чемпионов с «Маккаби Тель-Авив», что является большим достижением. Не будем забывать, что Йоканович также был топ-футболистом в великих клубах, членом сборной, и этот опыт на поле, безусловно, помог ему в построении тренерской карьеры, которая тоже складывается успешно.

Победа над «Зенитом» в Кубке России — подтверждение всего вышесказанного. Я считаю, «Динамо» еще ждет успех под руководством Йокановича. После таких побед команда серба обязана брать Кубок России», — сказал Ивкович Sport24.