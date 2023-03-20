Валерий Масалитин: У «Спартака» больше шансов занять второе место, чем у «Ростова»

«Я думаю, «Спартак» сейчас сделает выводы. Красно-белые не успели восстановиться к матчу с «Оренбургом» после игры на Кубок. Думаю, «Спартак» один из претендентов на второе место. Они его разыграют с «Ростовом». Думаю, у «Спартака» чуть больше шансов», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

После 20 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. Вторую строчку занимает набравший 41 балл «Ростов». Возглавляет таблицу «Зенит», который заработал 48 очков.

В прошлом туре «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2, а «Ростов» обыграл «Химки» (1:0).