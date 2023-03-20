ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валерий Масалитин: У «Спартака» больше шансов занять второе место, чем у «Ростова»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о шансах «Спартака» занять второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20 марта 2023 00:09

«Я думаю, «Спартак» сейчас сделает выводы. Красно-белые не успели восстановиться к матчу с «Оренбургом» после игры на Кубок. Думаю, «Спартак» один из претендентов на второе место. Они его разыграют с «Ростовом». Думаю, у «Спартака» чуть больше шансов», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

После 20 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. Вторую строчку занимает набравший 41 балл «Ростов». Возглавляет таблицу «Зенит», который заработал 48 очков.

В прошлом туре «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2, а «Ростов» обыграл «Химки» (1:0).

Дубль Санчеса помог «Марселю» победить «Реймс» и вернуться на вторую строчку в Лиге 1
От лидирующего «ПСЖ» клуб отделяют семь очков.
20.03.2023 00:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Бостон» без Орлова разгромил «Баффало»
Лидер Восточной конференции гарантировал себе место в плей-офф.
20.03.2023 00:14
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Валерий Масалитин: У «Спартака» больше шансов занять второе место, чем у «Ростова»
Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о шансах «Спартака» занять второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20.03.2023 00:09
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Миннесоту»
«Кэпиталз» проиграли второй матч подряд.
20.03.2023 00:06
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем» и вышел на четвертое место в Бундеслиге
«Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем» и вышел на четвертое место в Бундеслиге.
20.03.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мойзес: ЦСКА уважает «Зенит»
Бразильский защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу армейцев над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
19.03.2023 23:53
Сергей Семак: Кузяев ждет хорошего предложения только из-за рубежа
Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Марсель», «Хоффенхайм» и «Галатасарай».
19.03.2023 23:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Нельзя штрафовать 35 кругов спустя». Алонсо раскритиковал решение о втором штрафе
Испанский гонщик «Астон Мартин» после финиша был лишен подиума.
19.03.2023 23:47
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Иван Обляков: ЦСКА хочет выиграть трофей
Футболист ЦСКА Иван Обляков поделился, что хочет выиграть с командой Фонбет Кубок России.
19.03.2023 23:46
Чендлер поделился эмоциями от боя Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева
Поединок был признан одним из лучших на турнире UFC 286.
19.03.2023 23:29
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика