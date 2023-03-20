ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Есть возможность для экспериментов»: Чернышов - о вызове в сборную России восьми спартаковцев

Красно-белые неудачно провели последние матчи.
20 марта 2023 11:29

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал вызов наставником сборной России Валерием Карпиным вызов восьми футболистов красно-белых в национальную команду.

«Список, наверное, составлялся заранее - Карпин следил за «Спартаком» в межсезонье. Список был, вероятно, составлен раньше игр красно-белых с «Факелом» и «Оренбургом».

Если спартаковцы продолжат играть в РПЛ так, как это было с «Оренбургом», то тренерский штаб на следующий сбор может вообще никого из этой команды не вызвать», - приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Добавим, что 23 марта сборная России проведет товарищеский матч с Ираном. Встреча пройдет в Тегеране.

«Команда доволен, я – нет». Ферстаппен об итогах Гран-при Саудовской Аравии
Пилот «Ред Булл» стартовал с 15-го места и финишировал вторым.
20.03.2023 12:01
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ветеран ЦСКА Пономарев: Семак надерет игрокам «Зенита» задницы, так играть нельзя
Питерцы проиграли армейцам в 20-м туре.
20.03.2023 11:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Есть возможность для экспериментов»: Чернышов - о вызове в сборную России восьми спартаковцев
Красно-белые неудачно провели последние матчи.
20.03.2023 11:29
Червиченко прокомментировал вызов восьми игроков «Спартака» в сборную России
Команду ждет товарищеский матч со сборной Ирана.
20.03.2023 10:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Я не ожидал вашего вопроса»: Галтье высказался о конфликте с Месси
Аргентинец пропустил пару тренировочных занятий с командой.
20.03.2023 10:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Победа «Барселоны» над «Реалом» в 26-туре Ла Лиги стала сотой для каталонцев в Эль-Класико
Статистика «сливочных» лучше.
20.03.2023 10:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Вашингтон» старается изо всех сил»: Овечкин верит в выход «столичных» в плей-офф
Результаты команды оставляют желать лучшего.
20.03.2023 09:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Челси» хочет построить новый стадион вместо «Стэмфорд Бридж»
Проектная стоимость составляет более 2,3 млрд. евро.
20.03.2023 09:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
Грачева поднялась на 20-е место в чемпионской гонке WTA
Россиянка улучшила свои позиции на восемь пунктов.
20.03.2023 09:39
Теннис
автор: Максим Скороходов
Каррагер считает, что Конте рассчитывает на увольнение из «Тоттенхэма» уже в ближайшее время
Итальянец дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «шпор».
20.03.2023 09:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика