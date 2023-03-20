«Есть возможность для экспериментов»: Чернышов - о вызове в сборную России восьми спартаковцев

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал вызов наставником сборной России Валерием Карпиным вызов восьми футболистов красно-белых в национальную команду.

«Список, наверное, составлялся заранее - Карпин следил за «Спартаком» в межсезонье. Список был, вероятно, составлен раньше игр красно-белых с «Факелом» и «Оренбургом».

Если спартаковцы продолжат играть в РПЛ так, как это было с «Оренбургом», то тренерский штаб на следующий сбор может вообще никого из этой команды не вызвать», - приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Добавим, что 23 марта сборная России проведет товарищеский матч с Ираном. Встреча пройдет в Тегеране.