Дмитрий Воробьев: Писарский — лучший нападающий России

— В чем секрет Писарского? У него же совсем нет футбольной школы.

— В кропотливой работе. Еще, думаю, при русском тренере Сыч бы так не раскрылся.

Он как сезон начал? Постоянно брал игру на себя, лез обыгрывать. Марцел не критиковал его, лишь помогал советами. А русский тренер сказал бы: «Ты, … (блин), ненормальный вообще, че творишь? Отдай пас!»

— Сейчас Писарский лучший нападающий России?

— На данный момент да.

— Писарский удивляет не только голами — то пицца, то предложение, то вот дирижерство.

— Пока есть возможность, почему бы не хайповать? Думаю, Сычу это помогает. Захотел, например, надеть маску Бэтмена — и у него уже сидит в подсознании: «Надо обязательно забить». И забивает!

Сыч, если прочитаешь это интервью, после следующего гола обязательно надевай маску Бэтмена! (улыбается), - сказал Воробьев Sport24.