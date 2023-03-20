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Сергей Веденеев: Не понравилась игра «Зенита» в матче с ЦСКА

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил поражение сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
20 марта 2023 15:52

«Не понравилась игра «Зенита» в матче с ЦСКА. В последних матчах были перебои, связанные с тем, что нескольких игроков не было в составе: кто-то был больной, кто-то дисквалифицирован.

ЦСКА – такой соперник, что и настраиваться не нужно. Было очень странно видеть, что первые 20 минут команда вообще не могла войти в игру. Потом игра выровнялась, но пропустили курьезный гол. Видно, что в концовке игры у «Зенита» не хватает то ли сил, то ли тонуса, то ли соперник хорошо играет. Сложно сказать. Не было решающего штурма, который должен был быть.

Даже при плохой игре «Зенита» в матче с ЦСКА было видно, что, скорее всего, должна была быть ничья. Гол вообще не вытекал ни из чего. Дальняя дистанция, защитники могли бы помочь Кержакову. И сам Кержаков должен был успевать к этому мячу. Не повезло «Зениту», повезло ЦСКА», – сказал Веденеев «Чемпионату».

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