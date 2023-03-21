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Тренер Волкова рассказал, с кем российский боец хочет подраться в следующем поединке

Тарас Кияшко поведал о планах 34-летнего тяжеловеса.
21 марта 2023 23:19
автор: Артур Гичунцев

Российский тяжеловес Александр Волков, выступающий в UFC, хотел бы встретиться с австралийцем Тай Тувайсой. Об этом заявил тренер россиянина Тарас Кияшко.

«Мы хотели подраться с Туивасой, но он в тот момент он был травмирован, а потому нам предложили Александра Романова. Мы были вынуждены согласиться, чтобы не было долгого простоя. Сейчас можно было бы снова попробовать организовать этот бой. Можно подраться и с Сирилем Ганом», – заявил тренер, чьи слова приводит MMA.Metaratings.ru.

Волкову 34 года. Он идет на победной серии из двух боев кряду. Что касается Тувайсы, то 30-летний австралиец проиграл два последних поединка. Один из них – россиянину Сергею Павловичу.

источник: Mma.metaratings.ru
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