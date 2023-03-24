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Лукас Масоэро: Месси — утопический персонаж. Вся жизнь Марадоны — борьба

Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро выразил мнение о Лионеле Месси и Диего Марадоне.
24 марта 2023 16:59

— В чем разница между Месси и Марадоной? Я про влияние, значение для Аргентины.

Месси — утопический персонаж. Прекрасная жена, чудесные дети, благополучное детство.

— Подожди, а дефицит гормона роста?

— Да, я знаю, из-за кризиса в Росарио Лео не могли делать инъекции. Но вскоре ему помог благополучный топ-клуб — «Барселона». Все идеально, как в сказке.

Марадоне же пришлось проходить через много действительно сложных испытаний. Начиная с юных лет, когда он столкнулся с голодом, бедностью. Вся жизнь Диего — борьба, — заявил Масоэро в интервью Sport24.

В конце 2022 года сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси одержала победу на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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