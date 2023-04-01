Шарипзянов поможет «Авангарду» в серии против «Ак Барса»

«Авангард» вывел защитника Дамира Шарипзянова из списка травмированных игроков, сообщает пресс-служба КХЛ.

В конце четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Металлургом» капитан омичей получил порез руки и покинул лед с серьезным кровотечением. После матча Шарипзянов сообщил, что с ним все в порядке.

В регулярном сезоне Шарипзянов в 66 матчах забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач, в плей-офф отметился четырьмя (1+3) очками.

1 апреля «Авангард» проведет первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» в Казани.