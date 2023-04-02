Голевая передача Кокорина помогла «Арису» победить «Аполлон»

Футболисты «Ариса» победили «Аполлон» в матче 29-го тура чемпионата Кипра по футболу.

Встреча, прошедшая в Лимасоле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 71-й минуте забил Юлиус Сзоке с передачи Александра Кокорина. Россиянин провел на поле весь матч, а также получил желтую карточку.

«Арис» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице второго этапа чемпионата Кипра, отставая на одно очко от АПОЭЛя. Однако, у лидера на одну игру меньше.