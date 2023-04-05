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В ВФЛА не согласны с решением World Athletics по созданию рабочей группы для допуска россиян

На ней выдвинут новые условия.
05 апреля 2023 12:12
автор: Максим Скороходов

Восстановившаяся в международном статусе Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не согласна с решением World Athletics по созданию группы по допуску российских атлетов, о которой было объявлено в конце марта.

«Отстранение ВФЛА длилось 7,5 лет. К нам теперь вопросов нет, это стало результатом совместной работы с министерством спорта. Тем не менее ближайшие три года будем находиться под мониторингом World Athletics. Что касается отстранения спортсменов, то в World Athletics создана комиссия, которая будет формировать условия. Мы направили им письмо, в котором высказали несогласие с таким подходом, который противоречит олимпийской хартии», - приводит РИА Новости слова президента ВФЛА Петра Иванова.

Добавим, что из-за политики российские и белорусские спортсмены до отдельного решения будут допускаться к соревнованиям только в нейтральном статусе.

источник: «РИА Новости»
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