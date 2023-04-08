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Касаткина обыграла Киз и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Россиянку ждет топовый соперник в следующей стадии.
08 апреля 2023 08:13
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Боготе нанесла поражение американке Мэдисон Киз и вышла в полуфинал.

Встреча продолжалась два часа 31 минуту и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 в пользу россиянки, которая ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала десять брейк-пойнтов из 24.

На счету ее соперницы два эйса, ни одной двойной ошибки и семь реализованных брейков из 13.

В полуфинале Касаткина встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

источник: «Советский спорт»
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