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Непомнящий сыграл вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер играл белыми фигурами.
12 апреля 2023 15:19
автор: Александр Евграфов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лиженем в третьей партии матча за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась после 30 ходов.

Счет в матче стал 2-1 в пользу россиянина. Следующая партия состоится 13 апреля, Непомнящий будет играть черными.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк

источник: «Советский спорт»
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