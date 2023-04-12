Непомнящий сыграл вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лиженем в третьей партии матча за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась после 30 ходов.

Счет в матче стал 2-1 в пользу россиянина. Следующая партия состоится 13 апреля, Непомнящий будет играть черными.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк