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«Ливерпуль» ищет альтернативные варианты усиления полузащиты

Клуб отказался от перехода из «Боруссии» Джуда Беллингема.
13 апреля 2023 19:59
автор: Александр Евграфов

Руководство «Ливерпуля» ищет альтернативные варианты усиления линии полузащиты после срыва перехода Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», сообщает Sky Germany.

Альтернативой Беллингема могут стать полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс или хавбек «Брайтона» Мойзес Кайседо.

Ранее сообщалось, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп высказывался о необходимости усиления линии полузащиты.

На счету Райса в нынешнем сезона два забитых мяча и четыре голевые передачи в 37 играх во всех турнирах, у Кайседо один гол и одна передача в 32 встречах.

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