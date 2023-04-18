Агентство стратегических инициатив направило в правительство России предложения по реформе Fan ID

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило и направило в Правительство России комплекс предложений по реформированию и оптимизации закона о карте болельщика (Fan ID), сообщает ТАСС.

По данным источника, этот пакет предложений стал итогом целого ряда встреч, проведенных по поручению президента России В. Путина. В ходе консультаций было выслушано мнение всех заинтересованных сторон: министерств и ведомств, футбольных клубов, объединений болельщиков.

«Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», — цитирует заявление АСИ ТАСС.

Ранее В. Путин подписал указ о разработке мер по упрощению процедур получения карты болельщика для отдельных групп населения России. В настоящее время для посещения всех матчей Российской премьер-лиги требуется наличие карты болельщика.