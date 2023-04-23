Сергей Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса в главном бою турнира UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, завершился турнир UFC Fight Night 222. В главном бою третий номер рейтинга тяжёлого веса россиянин Сергей Павлович нокаутировал американского бойца Кёртиса Блэйдса.

Сергей активно начал поединок, спровоцировал мощный обмен ударами и несколько раз потряс оппонента. Кёртис попытался провести спасительный тейкдаун и перевести схватку на канвас, но Павлович грамотно отзащищался. А в следующей атаке сначала отправил соперника в нокдаун, а затем - добил.

Эта победа стала шестой к ряду в UFC для нашего атлета. Теперь Сергей в шаге от титульного поединка. Напомним, что чемпионом в тяжёлом весе является Джон Джонс, у которого запланирован бой со Стипе Миочичем.