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Сергей Павлович установил уникальный рекорд UFC

23 апреля 2023 05:13
автор: Дмитрий Пожидаев

В главном бою UFC Fight Night 222 третий номер рейтинга тяжёлого веса россиянин Сергей Павлович в первом раунде нокаутировал американского бойца Кёртиса Блэйдса.

Эта победа стала шестой к ряду в UFC для нашего атлета. Все эти победы были добыты в первом раунде, и все - нокаутом. Россиянин последовательно удосрочил Марсело Голма, Мориса Грина, Шамиля Абдурахманова, Дерика Льюиса, Тай Туивасу и Кёртиса Блэйдса.

Сергей установил уникальный рекорд UFC. Ранее никто не одерживал подряд пять побед нокаутом в первом раунде.

Сергей Павлович установил уникальный рекорд UFC
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Сергей Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса в главном бою турнира UFC
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