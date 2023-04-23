Вячеслав Василевский: Павлович верит, что может стать чемпионом UFC

Российский боец ММА Вячеслав Василевский отреагировал на победу своего соотечественника Сергея Павловича над американцем Кертисом Блэйдсом.

Напомним, что спортсмен нокаутировал оппонента в первом раунде.

«Бой сложился так, как я и предполагал изначально. Ждал нокаута в первом-втором раунде. Понимал, что если у Павловича не будет какого-то ступора, нерешительности из-за высокой ответственности, он победит. Ничего такого и не было: Серёга вышел заряженный, он явно верит, что может стать чемпионом UFC», — сказал Василевского «Чемпионат».

Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах.