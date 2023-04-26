Каманцев назвал «перформансом» отставку гендиректора «Крыльев Советов»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев не верит в серьезность намерений гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева покинуть свой пост

Напомним, что функционер объявил об отставке из-за судейства в чемпионате РПЛ

«Я думаю, что она не состоится. Рассматриваю это как перформанс», — цитирует «РБ-Спорт» Каманцева.

Отметим, что у руководства самарского клуба возникли ряд вопросов по работе арбитра галимова на матче «Крылья Советов» - «Пари НН» (1:2).

Добавим, что Андреев занимал свой пост в клубе с мая 2021 года.