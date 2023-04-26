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Каманцев назвал «перформансом» отставку гендиректора «Крыльев Советов»

Клуб просит разобраться в пяти эпизодах матча 24-го тура РПЛ.
26 апреля 2023 15:15
автор: Александр Поволоцкий

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев не верит в серьезность намерений гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева покинуть свой пост

Напомним, что функционер объявил об отставке из-за судейства в чемпионате РПЛ

«Я думаю, что она не состоится. Рассматриваю это как перформанс», — цитирует «РБ-Спорт» Каманцева.

Отметим, что у руководства самарского клуба возникли ряд вопросов по работе арбитра галимова на матче «Крылья Советов» - «Пари НН» (1:2).

Добавим, что Андреев занимал свой пост в клубе с мая 2021 года.

источник: «РБ-Спорт»
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