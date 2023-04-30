ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Денвер» обыграл «Финикс» в первом матче четвертьфинальной серии, Йокич оформил дабл-дабл

Игра прошла на «Ball Arena».
30 апреля 2023 08:25

«Денвер» нанес поражение »Финиксу» в первом мaтче полуфинала Западной конференции НБА.

Игра завершилaсь победой хозяев со счетом 125:107 (31:32, 37:19, 26:30, 31:26).

Сaмым результативным баскетболистом в этом мaтче стал защитник «Денвера» Джамал Мюррэй. Он набрал 34 очка. Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил дабл-дабл. Он нaбрал 24 очка и сделал 19 подборов.

Добавим, что у »Финикса» 29 очков нa счету Кевина Дюранта. Тaкже он совершил 14 подборов.

Таким обрaзом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Наггетс». Вторaя игра пройдет во вторник, 2 мая, также на площадке «Денвера».

Салихова: забавно, в пользу людей ставят 15 пенальти за сезон, а они критикуют судей
Матч РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
30.04.2023 08:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Морозов дал оценку прошедшему сезону КХЛ
Глава лиги отметил ряд позитивных моментов.
30.04.2023 08:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Денвер» обыграл «Финикс» в первом матче четвертьфинальной серии, Йокич оформил дабл-дабл
Игра прошла на «Ball Arena».
30.04.2023 08:25
Президент КХЛ Морозов объяснил, за счет чего ЦСКА выиграл второй подряд Кубок Гагарина
Армейцы сломили сопротивление казанского «Ак Барса».
30.04.2023 08:19
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Девятикратный чемпион мира Королев умер на 61-м году жизни
Атлет имел звание заслуженный мастер спорта СССР.
30.04.2023 08:15
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Дубль и передача Костина вывели «Эдмонтон» в 1/4 финала Кубка Стэнли
Россиянин стал настоящим героем матча.
30.04.2023 07:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Два очка Тарасенко помогли «Рейнджерс» сравнять счет в серии с «Нью-Джерси»
Артемий Панарин в шестой раз ушел со льда без заброшенных шайб.
30.04.2023 07:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Самсонов выбил Василевского: «Торонто» вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли
«Молнии» не смогли переломить ход серии.
30.04.2023 07:16
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гол Левандовского помог «Барселоне» одержать разгромную победу над «Бетисом»  
Сине-гранатовые отправили в ворота соперника четыре безответных мяча. 
30.04.2023 00:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика