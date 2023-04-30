Сборная Канады стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира

Хоккеисты сборной Канады завоевали бронзовые медали юниорского чемпионата мира, обыграв в матче за третье место команду Словакии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В основное время у победителей шайбы забросили Маклин Селебрини, Колби Барлоу и Мэттью Вуд, у словаков отличились Далибор Дворски, Петер Сизар и Даниэль Йенко. Победу канадцам принес точный бросок Маклина Селебрини.

В финале чемпионата как и год назад встретятся сборные США и Швеции. В 2022 году чемпионами мира стали шведы, победившие американцев со счетом 6:4.