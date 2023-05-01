Российские боксеры узнали своих соперников на чемпионате мира в Ташкенте

В Ташкенте состоялась церемония жеребьевки начавшегося в столице Узбекистана чемпионата мира по боксу среди мужчин. Сборная России принимает в нем участие под своим национальным флагом.

В весовой категории до 48 кг Эдмонд Худоян встретится с представителем Турции Нуруллахом Ойалы. В весовой категории до 51 кг Василий Егоров проведет бой также с турецким спортсменом Саметом Гумусом.

В других весовых категориях пары с участием россиян сложились следующим образом:

До 54 кг: Дмитрий Двали – Заид Альбитар (Иордания);

До 57 кг: Эдуард Саввин – Альзахми (ОАЭ)/Эрнандес Мартинес (Сальвадор)

До 60 кг: Всеволод Шумков – Владислав Ворошилов (Израиль)/Мохаммади (Афганистан)

До 63,5 кг: Габил Мамедов – Жанторо Ташиев (Киргизия)/Табисо Дламини (Свазиленд)

До 67 кг: Тархан Идигов – Йелишо (Эфиопия)

До 71 кг: Игорь Свиридченков – Мартинес (Испания)

До 75 кг: Павел Сосулин – Сангван Самит (Индия)

До 80 кг: Имам Хатаев – Руиз Ферейра (Парагвай)/Аржан Исени (Македония)

До 86 кг: Шарабутдин Атаев – Милан Савич (Сербия)

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов – Софьян Боуафиа (Франция)/Вагкан Нанитзанян (Греция)

Свыше 92 кг: Алексей Дронов – Камшыбек Кункабаев (Казахстан).

Чемпионат мира по боксу продлится в Ташкенте до 14 мая.