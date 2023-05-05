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Гонщики «Мерседес» Расселл и Хэмилтон быстрее всех в первой сессии свободных заездов в Майами

Сессия прерывалась красными флагами из-за аварии Нико Хюлькенберга.
05 мая 2023 22:11
автор: Александр Евграфов

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл показал лучшее время в первой сессии свободных заездов пятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Майами. Он проехал круг по трассе за 1 минуту 30,125 секунды.

Второе время показал его напарник Льюис Хэмилтон (+0,212). Гонщик «Феррари» Шарль Леклер завершил сессию с третьим результатом (+0,324).

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен показал четвертое время (+0,424). Пятое время у Карлоса Сайнса из «Феррари» (+0,599).

Десятку лучших составили Пьер Гасли («Альпин», +0,979), Фернандо Алонсо («Астон Мартин», +1,106), Лэнс Стролл («Астон Мартин», +1,212), Нико Хюлькенберг («Хаас», +1,267) и Эстебан Окон («Альпин», +1,417).

Сессия прерывалась красными флагами из-за аварии пилота «Хаас» Нико Хюлькенберга, потерявшего управление в 12-м повороте.

Позже в пятницу состоится вторая сессия свободных заездов, третья сессия и квалификация пройдут в субботу, гонка стартует в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
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