В ходе празднования чемпионского титула «Наполи» в Серии А застрелили сына босса мафии

Застреленный в ходе празднования чемпионского титула «Наполи» в итальянской Серии А оказался сыном главаря мафии. Об этом сообщает испанское издание AS.

Во время массовых гуляний в честь победы неаполитанской команды в национальном первенстве на площади Гарибальди огнестрельные ранения получил 26-летний Винченцо Костанцо. Молодой человек был госпитализирован, однако скончался от полученных ранений в больнице. Винченцо - сын Маурицио Констанцо, который считается одним из боссов Каморры.

Всего во время празднований досрочной победы неаполитанцев в Серии А пострадали более 200 человек. Фанаты были доставлены в больницы с различными травмами – от ножевых ранений, до ожогов от петард и приступов астмы.

«Наполи», выступающий под руководством бывшего тренера «Зенита» Лучано Спаллетти, выиграл чемпионство впервые за 33 года. Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигрывавшим титул в Серии А.