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Черчесов пока не ведет официальных переговоров с клубами РПЛ

Специалист возглавляет венгерский клуб с декабря 2021 года.
07 мая 2023 09:44
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался относительно своего потенциального возвращения в РПЛ.

Напомним, что накануне венгерский клуб досрочно выиграл национальный чемпионат. Черчесов второй раз привел «Ференцварош» к победе в турнире.

«Поступали предложения от клубов РПЛ? Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Черчесова.

Специалист возглавлял сборную России в 2016–2021 годах. Под руководством Черчесова национальная команда на домашнем чемпионате мира дошла до 1/4 финала.

источник: «Спорт-Экспресс»
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