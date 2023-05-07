Черчесов пока не ведет официальных переговоров с клубами РПЛ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался относительно своего потенциального возвращения в РПЛ.

Напомним, что накануне венгерский клуб досрочно выиграл национальный чемпионат. Черчесов второй раз привел «Ференцварош» к победе в турнире.

«Поступали предложения от клубов РПЛ? Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Черчесова.

Специалист возглавлял сборную России в 2016–2021 годах. Под руководством Черчесова национальная команда на домашнем чемпионате мира дошла до 1/4 финала.