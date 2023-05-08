Президент «Лиона» ушел в отставку после 36 лет работы

Президент французского клуба «Лион» Жан-Мишель Ола ушел в отставку после 36 лет работы, сообщается на официальном сайте команды.

На этом посту его сменит американский бизнесмен Джон Текстор, чья компания Eagle Football Holdings в декабре минувшего года приобрела более 75% акций «Лиона». 74-летний Ола получил должность почетного президента клуба.

Ола возглавил «Лион», когда команда выступала во второй лиге французского футбола. С 1987 года «Лион» поднялся в высший дивизион, а в период с 2002 по 2008 год семь раз подряд становился чемпионом Франции.

За 36 лет работы Ола мужские и женские команды «Лиона» завоевали более 50 титулов в различных турнирах.