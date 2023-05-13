Победитель первого чемпионата мира будет получать пожизненную пенсию

Международная ассоциация бокса (IBA) назначила пожизненную пенсию победителю первого чемпионата мира по боксу в 1974 году советскому боксеру Руфату Рискиеву, сообщается на официальном сайте организации.

Глава организации Умар Кремлев посетил 73-летнего спортсмена в больнице и вручил ему пояс чемпиона и кубок «Воля к победе».

«Мы позаботимся о каждом члене нашей боксерской семьи. Вы – легенда, один из основателей бокса. Благодаря вам молодое поколение занимается нашим прекрасным видом спорта. Как президент IBA, я вижу свою миссию в поддержке бокса и поддержке каждого члена нашей огромной семьи», - цитирует Кремлева пресс-служба организации.

За карьеру в любительском боксе Рискиев провел 189 боев, в которых 174 раза побеждал. Он выступал в весовой категории до 75 кг, является четырехкратным чемпионом СССР (1972, 1974-1976), серебряным призером Олимпийских игр в Монреале. Рискиев является первым победителем чемпионата мира 1974 года в Гаване.