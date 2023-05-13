ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Победитель первого чемпионата мира будет получать пожизненную пенсию

Глава IBA Кремлев посетил спортсмена в больнице.
Победитель первого чемпионата мира будет получать пожизненную пенсию
13 мая 2023 19:48
автор: Александр Евграфов
автор фото: iba

Международная ассоциация бокса (IBA) назначила пожизненную пенсию победителю первого чемпионата мира по боксу в 1974 году советскому боксеру Руфату Рискиеву, сообщается на официальном сайте организации.

Глава организации Умар Кремлев посетил 73-летнего спортсмена в больнице и вручил ему пояс чемпиона и кубок «Воля к победе».

«Мы позаботимся о каждом члене нашей боксерской семьи. Вы – легенда, один из основателей бокса. Благодаря вам молодое поколение занимается нашим прекрасным видом спорта. Как президент IBA, я вижу свою миссию в поддержке бокса и поддержке каждого члена нашей огромной семьи», - цитирует Кремлева пресс-служба организации.

За карьеру в любительском боксе Рискиев провел 189 боев, в которых 174 раза побеждал. Он выступал в весовой категории до 75 кг, является четырехкратным чемпионом СССР (1972, 1974-1976), серебряным призером Олимпийских игр в Монреале. Рискиев является первым победителем чемпионата мира 1974 года в Гаване.

источник:
«Приемлемый результат». Ерохин – о ничьей с «Краснодаром»
Полузащитник «Зенита» не расстроен, что не удалось победить.
13.05.2023 20:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Непомнящий потерпел третье поражение на первом этапе Grand Chess Tour 2023
Российский гроссмейстер проиграл французу Алирезе Фируздже.
13.05.2023 20:29
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Малком: до окончания сезона чемпионата России уеду в Бразилию
Бразилец планирует уехать домой к рождению сына.
13.05.2023 20:29
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Рубин» победил «Акрон» и продлил свою победную серию до пяти игр в Первой лиге
В следующем туре лидеры турнира встретятся между собой.
13.05.2023 20:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хакими рассчитывает вернуться в «Реал» 
Марокканский футболист покинул мадридский клуб в 2020 году.
13.05.2023 20:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Звезда «Уральских пельменей» Рожков верит в победу «Урала» в Кубке России
Шоумен высказался о шансах екатеринбургской команды завоевать трофей.
13.05.2023 20:14
Футбол
автор: Никита Плохих
Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа получит «Золотую перчатку» Английской премьер-лиги
Голкипер манкунианцев гарантировал себе приз за три тура до финиша турнира.
13.05.2023 20:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Иван Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге, победив Петра Романкевича
Иван Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге: Уральский Халк пережил мощнейшие лоу-кики Петра Романкевича и вырвал победу в экстра-раунде 
13.05.2023 20:05
ММА
автор: Никита Плохих
Хет-трик Тимошенко помог «Родине» разгромить «Нефтехимик»
Подмосковная команда одержала третью подряд победу и вплотную приблизилась к зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ.
13.05.2023 19:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика