Фирмино, Кейта и еще два футболиста покинут «Ливерпуль» после окончания сезона

Футболисты «Ливерпуля» Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен покинут команду по окончании сезона, сообщается на сайте мерсисайдцев.

У всех четырех игроков завершились контракты и продлены они не будут. Фирмино и Милнер выступали за «Ливерпуль» с 2015 года, Окслейд-Чемберлен с 2017 года, а Кейта с 2018 года.

Все четверо стали в составе мерсисайдцев чемпионами Англии, выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также стали обладателями Суперкубка УЕФА. «Ливерпуль» проведет церемонию прощания с игроками в последнем домашнем матче сезона. 20 мая «Ливерпуль» примет на «Энфилде» «Астон Виллу».